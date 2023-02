Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va efectua o vizita in Polonia, in perioada 20-22 februarie, si va participa la o reuniune in Formatul "Bucuresti Noua" (B9), a anuntat vineri seara Presedintia de la Washington.

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va efectua o vizita in Polonia, in perioada 20-22 februarie, si va participa la o reuniune in Formatul "Bucuresti Noua" (B9), a anuntat, vineri seara, Președinția de la Washington.

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va efectua o vizita in Polonia, in perioada 20-22 februarie, si va participa la o reuniune in Formatul "Bucuresti Noua" (B9), a anuntat vineri seara Presedintia de la Washington. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, analizeaza posibilitatea de a efectua o vizita in Europa, in februarie, cu ocazia implinirii a un an de la inceperea invaziei militare ruse in Ucraina, afirma oficiali de rang inalt de la Washington citati de pos

- Președintele american Joe Biden i-a mulțumit cancelarului german Olaf Scholz pentru oferta Germaniei de a trimite tancuri Leopard 2 Ucrainei, dupa ce șeful de la Casa Alba a anunțat oficial ca SUA vor transporta in urmatoarele luni un batalion intreg de tancuri Abrams Kievului. Cele doua tipuri de vehicule…

- Administratia Biden inclina sa trimita tancuri Abrams in Ucraina, iar un anunt ar putea fi facut chiar saptamana aceasta, scrie marti, pe surse, ziarul The Wall Street Journal, care precizeaza ca Presedintia americana a refuzat sa comenteze. Anuntul ar face parte dintr-o intelegere diplomatica mai larga…

- Țarile de Jos vor trimite Ucrainei un sistem Patriot de rachete antiaeriene, a transmis agentia olandeza ANP, citandu-l pe premierul Mark Rutte, conform stiri.tvr.ro . Rutte se afla la Washington, intr-o intalnire cu presedintele american Joe Biden. In discutia cu liderul de la Casa Alba, premierul…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, intentioneaza sa efectueze un turneu in natiuni africane la inceputul anului viitor, anuntul oficial urmand sa fie facut la summitul SUA-Africa de saptamana aceasta, afirma surse de la Washington citate de site-ul Axios.com. Administratia Biden spera ca…