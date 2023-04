LIVE TEXT: Farul Constanta si campioana CFR Cluj, derby la Ovidiu pentru fotoliul de lider (GALERIE FOTO)

Primele doua clasate in turneul play off din Superliga, Farul Constanta si CFR Cluj, campioana en titre, se dueleaza in aceasta seara, de la ora 20.30, pe arena centrala a bazei sportive a Academiei… [citeste mai departe]