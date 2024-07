Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden și-a declarat sustinerea pentru vicepreședinta SUA Kamala Harris, pe care o considera cea mai potrivita persoana sa candideze contra lui Donald Trump la alegerile din 5 noiembrie.„Dragi colegi democrați, am decis sa nu accept nominalizarea și sa imi concentrez toate energiile…

- "Colegii mei democrați, am decis sa nu accept nominalizarea și sa-mi concentrez toate energiile asupra indatoririlor mele de președinte pentru restul mandatului meu. Prima mea decizie ca șii candidat nominalizat al partidului in 2020 a fost sa o aleg pe Kamala Harris ca vicepreședinte. Și a fost cea…

- Președintele SUA, Joe Biden, și-a anunțat retragerea din cursa pentru funcția de președinte al SUA. Anunțul vine cu patru luni inainte ca americanii sa mearga la urne, rasturnind cursa pentru Casa Alba. Potrivit lui Biden, acesta „este in cel mai bun interes al partidului meu și al țarii”. Aceasta urmeaza…

- Donald Trump, candidatul republican la Casa Alba, a declarat pentru CNN, dupa anuntul retragerii lui Biden din cursa prezidentiala, ca vicepresedinta Kamala Harris va fi mai ușor de invins decat ar fi fost Biden.Intr-o convorbire telefonica cu CNN, la cateva minute dupa ce președintele Joe Biden și-a…

- Vicepresedinta SUA Kamala Harris le-a dat vineri asigurari marilor donatori democrati ca partidul va castiga alegerile prezidentiale din 5 noiembrie, pe masura ce mai multi legiuitori i-au cerut partenerului ei de tandem, presedintele Joe Biden, sa se retraga din cursa electorala, informeaza Reuters.…

- Presedintele american Joe Biden, asaltat cu intrebari despre acuitatea sa mentala dupa o dezbatere dezastruoasa cu Donald Trump, a afirmat intr-un fragment de interviu difuzat miercuri ca isi va reevalua candidatura daca va fi diagnosticat cu o problema medicala, potrivit politico.com. „Daca as avea…

- Președintele american Joe Biden a reconfirmat, vineri, in fața susținatorilor adunați la un miting electoral in statul Wisconsin, ca nu intenționeaza sa se retraga din cursa pentru Casa Alba, in pofida...

- Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, este vazuta ca principala opțiune pentru a-l inlocui pe președintele Joe Biden in cazul unei retrageri din cursa prezidențiala, conform oficialilor din echipa de campanie electorala, Casa Alba și Comitetul Național al Partidului Democrat, citat de agenția Reuters.…