Președintele american Joe Biden a anunțat in aceasta duminica retragerea din cursa prezidențiala. Șeful guvernului american a fost in ultimile zile in centrul unor discuții privind retragerea, ina Biden a susținut cu tarie ca poate continua cursa. Principalul motiv pentru care se retrage – varsta inaintata a actualului președinte american, care sa facut vizibila la dezbaterea de saptamana trecuta cu Donald Trump. Știre in curs de actualizare Articolul Joe Biden se retrage. Cine se va lupta cu Trump? apare prima data in Money.ro .