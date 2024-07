Președintele american Joe Biden se pregatește sa faca un anunț crucial in cadrul conferinței de presa ce va marca finalul summitului NATO de la Washington, DC. In timp ce națiunile aliate iși concentreaza atenția asupra declarațiilor sale, speculațiile ca Biden ar putea anunța retragerea din cursa prezidențiala pentru alegerile din 2024 sunt din ce in […] The post Joe Biden se pregatește sa faca un anunț istoric: retragerea din cursa pentru prezidențiale? appeared first on Puterea.ro .