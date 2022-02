Aproape 60% dintre cetatenii americani sunt nemultumiti de politicile presedintelui Joseph Biden, arata rezultatele unui sondaj comandat de CNN, ceea ce reflecta o scadere puternica a popularitatii actualului lider de la Casa Alba pe fondul situatiei sociale si economice.

Conform sondajului efectuat de Institutul SSRS in perioada 10 ianuarie - 6 februarie, 58% dintre cetatenii americani dezaproba politicile presedintelui Joseph Biden (in crestere de la 51%, in decembrie 2021). Politicile lui Biden sunt sustinute de 41% dintre americani (in scadere fata de 49%, in decembrie 2021). In…