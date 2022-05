Presedintele Statelor Unite(SUA), Joe Biden, a semnat luni in fata jurnalistilor o lege care permite accelerarea expedierii de echipamente militare in Ucraina, reactivand un dispozitiv care dateaza din Al Doilea Razboi Mondial, noteaza AFP. „Ucrainenii lupta pentru viata lor in fiecare zi”, a declarat Joe Biden in Biroul Oval, adaugand: „Aceasta lupta costa mult, dar a ceda in fata agresiunii ar fi si mai costisitor”. „Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022″ se bazeaza pe un program din cel de-Al Doilea Razboi Mondial destinat pentru a ajuta Europa sa ii reziste lui Hitler” si „a fost…