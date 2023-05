Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden si liderul republican al Camerei Reprezentantilor din SUA, Kevin McCarthy, au ajuns la un acord de principiu privind evitarea incapacitatii de plata, relateaza agenția Reuters, preluata de News.ro, și France Presse, citata de Agepres.Joe Biden si Kevin McCarthy au vorbit la telefon timp de…

- Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a decis sa plaseze „sub supraveghere” ratingul AAA al Statelor Unite, cel mai ridicat posibil, din cauza riscului unei incapacitati de plata, potrivit unui comunicat. Aceasta decizie „reflecta tensiunile politice care impiedica rezolvarea problemei, cum ar…

- Acest lucru a venit la sfarsitul unei zile de discutii dificile, care au fost intrerupte timp de cateva ore, cu mai putin de doua saptamani inainte de data de 1 iunie, cand Departamentul Trezoreriei a avertizat ca guvernul federal ar putea ajunge in imposibilitatea de a-si plati toate datoriile. Acest…

- Presedintele american Joe Biden s-a declarat miercuri ''increzator'' in obtinerea unui acord cu privire la plafonul datoriei publice, care va permite evitarea intrarii Statelor Unite in incapacitate de plata, relateaza AFP si EFE.

- Presedintele american Joe Biden a confirmat luni ca se va intalni marti cu liderii opozitiei parlamentare, printre care speaker-ul Camerei Reprezentantilor Kevin McCarthy, pentru a incerca sa evite riscul unei incapacitati de plata a Statelor Unite, noteaza AFP.

- Republicanii si democratii din Senatul SUA se cearta cu privire la plafonul datoriei tarii, pe masura ce termenul limita pentru cresterea acestuia se apropie, informeaza News.ro.Un republican de top din Senatul SUA i-a cerut marti presedintelui Joe Biden sa accepte planul partidului sau de a reduce…

- Washingtonul a promis sa desfașoare periodic submarine inarmate nuclear in Coreea de Sud și sa implice Seulul in operațiunile sale de planificare nucleara. In schimb, Coreea de Sud a fost de acord sa nu-și dezvolte propriile arme nucleare, relateaza BBC și Reuters.Acordul a fost incheiat in contextul…

- Presedintele republican al Camerei Reprezentantilor din SUA, Kevin McCarthy, a declarat duminica ca membrii acesteia va vota saptamana aceasta asupra unui proiect al sau privind cheltuielile si datoriile guvernului Statelor Unite si l-a invitat pe presedintele Joe Biden sa discute cu el plafonul datoriei,…