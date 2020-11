Joe Biden se apropie încet de victorie în alegerile din SUA Joe Biden se apropie de victorie in cursa pentru președinția SUA in care alearga alaturi de Donald Trump. Desigur, ne putem imagina, data fiind varsta lor, o cursa in care se alearga mai incet, probabil de aceea se numara atat de greu voturile din cateva state cheie. Candidatul Partidului Democrat a preluat conducerea in numaratoare a din statul Georgia și a ajuns la aproape 12.000 de voturi in fața, dupa numararea a 99% dintre voturi. Ceea ce inseamna ca Biden are șanse de a-și asigura rapid victoria, dat fiind ca Georgia are 16 electori, cu care Joe ar ajunge la numarul minim pentru victorie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu 253 de electori din cei 270 necesari pentru Victorie, candidatul democrat Joe Biden este la un pas de castigarea presedintiei SUA. Cu un avantaj in Arizona si Nevada, Biden a reusit sa recupereze masiv in Georgia si sa treaca pe prima pozitie, cu un avataj de aproape 1000 de voturi, dupa numararea…

- Cu 253 de electori din cei 270 necesari pentru Victorie, candidatul democrat Joe Biden este la un pas de castigarea presedintiei SUA. Cu un avantaj in Arizona si Nevada, Biden a reusit sa recupereze masiv in Georgia si sa treaca pe prima pozitie, cu un avataj de aproape 1000 de voturi, dupa numararea…

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump , a cerut joi oprirea numararii voturilor, in contextul in care denunta posibile fraude in procesarea buletinelor de vot prin corespondenta. "Opriti numararea voturilor!", a transmis Donald Trump, prin Twitter. "Orice buletin de vot venit dupa…

- Ne apropiem de trecerea a 24 de ore de la finalul votului in Statele Unite ale Americii, dar nu avem inca un caștigator al actualelor alegeri prezidențiale . Acum, victoria lui Joe Biden sau Donald Trump depinde de rezultatul alegerilor din cinci state americane. Conform numaratorii parțiale de pana…

- Soarta alegerilor prezidențiale din Statele Unite depinde in acest moment de rezultatul din cinci state. Acestea au, in total, 60 de voturi in colegiul electoral, scrie hotnews . Trump conduce in patru dintre ele, dar Biden a recuperat mult din diferența, mai ales in condițiile numararii la sfarșit…

- Secțiile de votare in alegerile prezidențiale din SUA s-au inchis dupa cel mai tensionat scrutin din istoria recenta a americanilor. In pofida sondajelor care il creditau cu un avans de 8-10 procente pe Joe Biden, cursa se dovedește a fi foarte stransa. Lupta este stransa intre cei doi candidați și…

- Pariurile cu privire la numele viitorului locatar al Casei Ale sint in continuare deschse, in timp ce toate privirile sint atintite asupra a opt state americane - Alaska, Arizona, North Carolina, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania si Wisconsin -, de ale rezultate caror depinde acest nume. Joe Biden…

- Pariurile cu privire la numele viitorului locatar al Casei Albe sunt in continuare deschise, in timp ce toate privirile sunt atintite asupra a opt state americane - Alaska, Arizona, North Carolina, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania si Wisconsin - de ale rezultate caror depinde acest nume. Favoritul…