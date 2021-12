Stiri pe aceeasi tema

- O persoana care a sunat i-a facut o farsa președintelui american Joe Biden, lansand o gluma anti-Biden in discuția lor, in timpul unui eveniment de Craciun de la Casa Alba, scrie BBC, conform Mediafax. Joe Biden și prima doamna Jill Biden gazduiau apelul festiv pentru familii cand un tata…

- De primul sau Craciun la Casa Alba, presedintele Joe Biden a laudat sambata "imensul curaj" al americanilor in special in fata pandemiei si i-a indemnat sa caute "lumina" si "unitatea" in toate incercarile, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Anul acesta, noi am vazut imensul curaj, forta,…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…

- „Toți trebuie sa fim ingrijorați de Omicron”, dar „nu trebuie sa intram in panica”, a spus președintele SUA intr-un discurs dedicat noii variante, adaugand: „Nu suntem in martie 2020. Suntem pregatiți”.El a invocat astfel „trei diferențe majore” cu declanșarea pandemiei, in primul rand vaccinurile,…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden au cazut de acord sa poarte mai multe convorbiri pe fondul tensiunilor din cauza comasarii de trupe ruse la granita cu Ucraina, a anuntat duminica Kremlinul, care a adaugat ca lui Putin i-ar placea sa se intalneasca si in persoana…

- SUA au anunțat ca nu vor trimite trupe pentru a apara Ucraina, in cazul in care va fi atacata de Rusia. Joe Biden a motivat decizia, susținand ca țara nu face parte din NATO. Președintele american Joe Biden a precizat miercuri ca SUA nu va trimite trupe militare in Ucraina cu intenția de a o apara de…

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca a vorbit cu omologul sau chinez Xi Jinping despre Taiwan si ca s-au pus de acord sa respecte "acordul asupra Taiwanului", pe fondul amplificarii tensiunilor dintre Taipei si Beijing, relateaza miercuri Reuters, citat de agerpres. "Am vorbit…

- Președintele american Joe Biden s-a vaccinat luni cu cea de-a treia doza de ser anti-Covid-19. Liderul SUA s-a vaccinat la Casa Alba cu Pfizer-BioNTech, la cateva zile dupa recomandarea data de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din SUA (CDC). SUA a aprobat saptamana trecuta administrarea…