- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat, sambata, ca nu poate exista o incetare permanenta a focului in Gaza pana cand Hamas nu va fi distrus, punand sub semnul intrebarii o parte esentiala a unei propuneri de armistitiu pe care presedintele american Joe Biden a declarat ca Israelul insusi a facut-o,…

- Președintele american Joe Biden a anunțat vineri, 31 mai, ca Israelul a oferit o „noua propunere cuprinzatoare” care ofera o „foaie de parcurs” pentru incetarea focului in razboiul cu Hamas din Fașia Gaza și eliberarea tuturor ostaticilor deținuți de grupul islamist, transmit CNN și NBC.Propunerea de…

- Anuntul adanceste o divizare in cadrul conducerii israeliene dupa mai bine de sapte luni de razboi, in care Israelul nu si-a indeplinit inca obiectivele declarate de a distruge Hamas si de a returna numerosii ostatici rapiti in timpul atacului din 7 octombrie.Gantz a expus un plan in sase puncte care…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins duminica cererile Hamas de a pune capat razboiului din Fasia Gaza in schimbul eliberarii ostaticilor. Netanyahu susține ca acest lucru ar mentine la putere gruparea islamista palNetanyahu a spus ca Israelul este dispus sa intrerupa luptele in Fasia Gaza…

- ​Un oficial Hamas a spus sambata ca miscarea palestiniana, care negociaza in prezent un armistitiu in Fasia Gaza la Cairo, nu va accepta „sub nicio forma un acord care sa nu prevada in mod explicit incheierea razboiului”, transmite Hotnews . „Informatiile noastre confirma ca Netanyahu incetineste personal…

- Daca nu castigam acest razboi, va avea loc un nou Holocaust in statul modern Israel, a declarat purtatorul de cuvant al armatei israeliene, Roni Kaplan, intr-un interviu acordat agenției spaniole de presa EFE, la sase luni de la izbucnirea razboiului din Fasia Gaza si de la asaltul asupra Israelului…

- Presedintele american Biden i-a comunicat premierului Netanyahu i-a indemnat vineri pe liderii Egiptului si Qatarului sa faca presiuni asupra militantilor Hamas pentru ca acestia sa accepte un acord vizand incetarea focului si eliberarea ostaticilor inaintea unei noi runde de negocieri, care va avea…