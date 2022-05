Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden le-a transmis șefilor serviciilor de informații sa nu mai permita „scurgerea” de informații privind razboiul din Ucraina catre presa, scriu Politico și NBC. Cererea liderului de la Casa Alba vine dupa ce marile site-uri de știri americane au dezvaluit, folosind surse…

- Casa Alba a anunțat, miercuri, ca președintele Joe Biden a avut din nou o convorbire telefonica, de apoximativ o ora, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Ucraina va primi un ajutor de 500 de milioane de dolari pentru plata salariilor de la bugetul de stat. Volodimir Zelenski a declarat ca…

- „Pentru numele lui Dumnezeu, acest om nu poate ramane la putere”, a afirmat Joe Biden, sambata seara, intr-un discurs susținut la Varsovia referitor la invazia rusa din Ucraina si la liderul rus Vladimir Putin. La scurt timp insa, Casa Alba a nuantat si a subliniat ca Biden nu se referea la o schimbare…

- Statele Unite nu vor trimite militari in Ucraina și nici nu se vor implica intr-o confruntare directa cu Rusia, a anunțat, joi, Jean Peski, purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, in contextul conflictului din Ucraina, informeaza presa americana și Digi 24. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia…

- O invazie rusa in Ucraina ar putea fi declanșata in orice moment, inclusiv in aceasta saptamana, a declarat, luni seara, un oficial al Casei Albe. Karine Jean-Pierre, adjuncta secretarului de presa al Casei Albe, a declarat la un briefing de presa ca Statele Unite „știu foarte bine” ce se petrece in…

- Presedintele american, Joe Biden, are vineri, de la ora 16:00 GMT, o discutie telefonica cu lideri transatlantici despre criza generata de concentrarea de trupe rusesti la granita cu Ucraina, a anuntat Casa Alba, informeaza Reuters. La discutie vor participa liderii Canadei, Frantei, Germaniei, Italiei,…

- Fostul presedinte american Donald Trump a calificat Germania drept „ostatica a Rusiei”, în comentarii facute marti pentru „Fox Business”, relateaza DPA și Agerpres. Trump s-a referit la gazoductul Nord Stream 2, menit sa transporte gaz rusesc catre Germania…