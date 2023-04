Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden, care l-a primit miercuri la Casa Alba pe omologul sau sud-coreean Yoon Suk-yeol, a avertizat ca un atac nuclear nord-coreean asupra SUA ori a aliatilor Washingtonului va insemna sfarsitul regimului condus de presedintele Kim Jong-un, informeaza Agerpres.

- Statele Unite saluta conversația telefonica de miercuri dintre președintele chinez Xi Jinping și președintele ucrainean Vladimir Zelenski, dar nu poate spune inca daca aceasta va duce la discuții semnificative privind pacea in Ucraina. Declarația ii aparține lui John Kirby, coordonator pentru comunicare…

- Atunci cand Arabia Saudita și Iranul au ingropat vineri, la Beijing, securea razboiului, a fost un moment care a schimbat situația atat pentru Orientul Mijlociu, modelata de rivalitatea lor veche de zeci de ani, cat și pentru influența crescanda a Chinei in regiunea bogata in petrol, scrie CNN. Anunțul…

- Coreea de Nord a avertizat marti ca va interpreta ca „o clara declaratie de razboi” orice interceptare a rachetelor sale lansate pentru testare peste Oceanul Pacific, potrivit declaratiei facute de sora liderului nord-coreean, Kim Yo Jong, a doua cea mai puternica persoana din tara. „Aceasta va fi considerata…

- Regimul de la Phenian a acuzat sambata, 4 martie, Statele Unite ale Americii de ceea ce a numit colapsul sistemelor internationale de control al armelor si a afirmat ca armele nucleare ale Coreei de Nord sunt raspunsul potrivit pentru a asigura echilibrul de putere in regiune, informeaza Agerpres ,…

- Statele Unite au denuntat tacerea "fortata" si inactiunea "periculoasa" a Consiliului de Securitate al ONU, dupa lansarile de rachete ale Coreei de Nord, acuzand, fara a le numi, Rusia si China ca au devenit un scut pentru Phenian, scrie AFP.

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a discutat luni cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan si i-a prezentat condoleanțe pentru victimele devastatorului cutremur care a lovit luni sudul Turciei. Presedintele SUA a reafirmat, de asemenea, disponibilitatea Washingtonului de a contribui la…

- Acordul ar extinde unele controale ale exporturilor adoptate de Statele Unite in octombrie la companiile cu sediul in cele doua natiuni aliate, inclusiv ASML Holding NV, Nikon si Tokyo Electron. Oficiali din Tarile de Jos si Japonia s-au aflat la Washington, discutand o gama larga de probleme in cadrul…