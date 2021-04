Stiri pe aceeasi tema

- In declaratia traditionala a Casei Albe difuzata sambata, cu ocazia zilei de comemorare a evenimentelor din 1915, s-a mentionat pentru prima data cuvantul „genocid”. Presedintele SUA Joe Biden a recunoscut, sambata, genocidul armean devenind astfel primul presedinte al Statelor Unite ale Americii care…

- Președintele Uniunii Armenilor din Romania, Varujan Vosganian, a declarat sambata, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, dupa ce Joe Biden a devenit primul președinte american care recunoaște genocidul armean, ca ar trebui sa recunoasca și Romania masacrul din Primul Razboi Mondial. Vosganian a precizat ca a avut…

- Anul 1917 a fost crucial pentru soarta Primului Razboi Mondial. A fost anul in care Puterile Centrale au fost cel mai aproape de caștigarea razboiului, in urma succeselor inregistrate atat pe frontul de vest, cat mai ales pe est. In anul 1917, soarta Romaniei atarna de un fir de ața, armata era distrusa,…

- Desfașurata in perioada 6 - 19 august 1917, in zona județului Vrancea din sud-vestul Moldovei, batalia de la Marașești a reprezentat cea mai importanta victorie a Armatei Romane in timpul Primului Razboi Mondial. Alaturi de victoriile obținute la Maraști și Oituz, in vara aceluiași an, aceasta caștigarea…

- Mii de sustinatori ai opozitiei au marsaluit prin Erevan cerand demisia prim-ministrului Nikol Pasinian la o zi dupa ce premierul a vorbit despre o „tentativa de lovitura de stat” pusa la cale de catre inalti ofiteri militari.

- Statele Unite au facut apel joi la "retinere" in Armenia si au cerut fortelor armate din aceasta tara sa nu se amestece in sfera politica, informeaza AFP preluat de agerpres. "Monitorizam situatia indeaproape", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului american de Stat, Ned Price, in legatura…

- Kremlinul si-a exprimat joi ingrijorarea in legatura cu tensiunile politice in crestere in Armenia, dupa ce armata a cerut demisia premierului Nikol Pasinian intr-un dermers calificat de acesta drept o tentativa de lovitura de stat, relateaza AFP si Reuters, potrivit AGERPRES. "Urmarim situatia…

