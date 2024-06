Stiri pe aceeasi tema

- "Nu vorbesc atat de usor ca altadata, nu vorbesc cu atata facilitate ca altadata, nu dezbat atat de bine ca altadata", a recunoscut Joe Biden vineri, 28 iunie, dupa o prestatie slaba in fata lui Donald Trump in timpul primei dezbateri intre cei doi, cu o zi inainte, informeaza AFP."Va dau cuvantul meu…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu s-a trezit in mijlocul noptii pentru a urmari dezbaterea prezidentiala CNN dintre Joe Biden si Donald Trump, iar Rusia nu comenteaza politica interna a SUA, a transmis vineri Kremlinul

- Fostul președinte Donald Trump a avut o prestație mai buna decat actualul lider de la Casa Alba, Joe Biden, in prima dezbatere electorala organizata joi seara la Altanta, potrivit rezultatelor unui sondaj fulger al CNN realizat de SSRS. Felul in care Biden s-a prezentat in confruntarea cu Trump starnește…

- Regulile primei dezbateri televizate din campania electorala intre Joe Biden si Donald Trump din 27 iunie au fost facute publice sambata de CNN, care o si va organiza: o ora si jumatate de dezbatere fara pub...