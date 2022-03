Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a reafirmat sambata, la Varsovia, ca articolul 5 din Tratatul NATO, care stipuleaza ca un atac asupra unei tari membre a Aliantei Nord-Atlantice este un atac asupra tuturor, constituie o datorie sacra pentru Statele Unite, relateaza AFP, citeaza

- Presedintele american Joe Biden va ateriza vineri, 24 martie, orasul Rzeszow, situat la aproximativ 80 de kilometri de granita cu Ucraina, in cadrul vizitei in Polonia, a doua etapa a calatoriei sale in Europa, a anuntat Casa Alba, preluata de BBC și de Agerpres . Venind de la Bruxelles, Belgia, dupa…

- Un avion de vanatoare rus a intrat in spațiul aerian al NATO. Mai exact, avionul ar fi fost vazut deasupra Poloniei, relateaza Realitatea PLUS. Incidentul are loc la scurt timp dupa ce guvernul de la Varșovia a anunțat o misiune de menținere a pacii in Ucraina și, totodata, de menținerea siguranței…

- Armata ucraineana a lovit o racheta deasupra Kievului, dar resturile acesteia au lovit un bloc. Conform forțelor de intervenție, cel puțin o persoana a fost ucisa și trei ranite. 30 de persoane au fost evacuate , iar o parte din structura blocului a cedat la etajele superioare. Presedintele american,…

- Dupa Kamala Harris, vicepreședintele SUA, care a venit la București, unde s-a intalnit cu Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca, președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Florin Cițu și Marcel Ciolacu, și miniștrii Guvernului Romaniei, de data aceasta presedintele Statelor Unite, Joe Biden,…

- Pe fondul unor negocieri intre Rusia și Ucraina, intermediate de Israel, noaptea de sambata spre duminica a trecut fara ca vreo tabara sa desfașoare acțiuni deosebite, in afara unor tiruri de rachete lansate asupra unor orașe din Ucraina. Linia de aparare a defensivei Ucrainei s-a pastrat. Ora 7.35…

- Statele Unite vor lansa in mod direct o riposta militara aliata in cazul in care Rusia va ataca vreun stat membru al Aliantei Nord-Atlantice, a avertizat presedintele Joe Biden, oferind asigurari ca obligatiile prevazute in Articolul 5 al Tratatului NATO

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a invitat duminica pe omologul sau american, Joe Biden, la Kiev pentru a arata sprijinul Washingtonului in fata riscului unei invazii ruse, scrie AFP. "Sunt convins ca vizita dumneavoastra la Kiev in urmatoarele zile (...) ar fi un semnal puternic si ar…