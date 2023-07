Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski indeamna NATO, inainte de summitul alianței care va avea loc saptamana viitoare la Vilnius, in Lituania, sa ofere un raspuns unitar la cererea de aderare a Ucrainei la Alianța Nord-Atlantica, relateaza CNN."Summitul de la Vilnius este foarte important. Daca…

- Ucraina „merita sa adere la NATO”, a declarat vineri, 7 iulie, presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, dupa o intalnire la Istanbul cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, noteaza Hotnews. Menționam ca Kievul vrea sa adere la Alianta Nord-Atlantica, dar Statele Unite au avertizat vineri ca…

- Casa Alba a anunțat, vineri, ca Statele Unite ale Americii urmeaza sa dea Ucrainei, aarmament cu submunitie. Astfel, se trece un prag important prin furnizarea acestui tip de armament Kievului impotriva Rusiei. „Este o decizie dificila. Am amanat-o” o vreme, a declarat presei consilierul in probleme…

- Ucraina "nu se va alatura NATO" la finalul summitului de la Vilnius, care va avea loc saptamana viitoare, a anunțat vineri, 7 iulie, consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Aceasta declaratie intervine intr-un moment in care presedintele…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a declarat luni ca spera ca un succes al contraofensivei lansate de Ucraina impotriva fortelor ruse sa poata constrange pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin sa negocieze pacea, relateaza AFP și Agerpres . ”Un succes al acestei contraofensive ar putea sa…

- Suedia va permite NATO sa pozitioneze trupe pe teritoriul sau inca dinainte sa adere oficial la alianta militara, au afirmat vineri premierul si ministrul apararii suedezi, transmite Reuters. „Guvernul a decis ca fortele armate suedeze isi pot asuma pregatiri cu NATO si tari ale NATO pentru a permite…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat marti ca aliatii vor lua decizii „foarte semnificative” la summitul organizatiei de luna viitoare din capitala lituaniana Vilnius pentru a aduce Ucraina mai aproape de NATO si pentru a intari capacitatea de descurajare si aparare a aliantei militare…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi sa primeasca un ”mesaj foarte clar” din partea NATO ca tara sa va putea intra in aceasta Alianta ”dupa razboi”, relateaza agentiile DPA si EFE. „Suntem realisti. Stim ca nu vom intra in NATO in timpul razboiului, dar dorim sa obtinem un mesaj foarte…