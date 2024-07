Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden va fi intervievat vineri de jurnalistul si prezentatorul postului ABC News George Stephanopoulos, in timpul unei deplasari de campanie in Wisconsin. Despre discuția, care nu va fi transmisa in direct, se crede ca ar putea determina viitorul parcurs politic al democratului,…

- Presedintele american Joe Biden a promis miercuri, in timpul discutiilor avute cu personalul de campanie si in intalnirile cu legislatorii si guvernatorii democrati, sa ramana in cursa prezidentiala din 2024. Biden incearca sa dea asigurari ca poate sa se mențina in competitia cu republicanul Donald…

- Dupa dezbaterea dezastruoasa de saptamana trecuta, președintele american Joe Biden i-a transmis, marți, unui aliat cheie ca este conștient ca s-ar putea sa nu-și poata salva candidatura daca nu poate convinge publicul in zilele urmatoare ca este pregatit pentru aceasta funcție, relateaza New York Times.Președintele,…

- Liderii democrați au exclus posibilitatea inlocuirii președintelui Joe Biden in cursa pentru Casa Alba, dupa prestația slaba din dezbaterea de joi noapte, și au facut apel la membrii partidului sa se concentreze in schimb asupra consecințelor unei a doua președinții a lui Donald Trump, scrie Reuters,…

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Cele mai mari trei publicații americane ii cer lui Biden sa renunțe la cursa prezidențiala. Consiliul editorial al prestigiosului cotidian american The New York Times i-a cerut, vineri, președintelui Joe Biden sa se retraga din cursa pentru Casa Alba. Aceasta solicitare…

- Consiliul editorial al prestigiosului cotidian american The New York Times i-a cerut, vineri, presedintelui Joe Biden sa se retraga din cursa pentru Casa Alba, dupa dezbaterea sa dezastruoasa cu Donald Trump din ziua precedenta, noteaza news,ro.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu se asteapta la nicio schimbare in relatia ruso-americana, indiferent cine va fi castigatorul alegerilor prezindentiale din noiembrie in SUA, Joe Biden sau Donald Trump, relateaza AFP. „In general, nu exista nicio diferenta pentru noi”, a afirmat Putin…

- Presedintele american Joe Biden va fi nominalizat oficial in format virtual drept candidat al Partidului Democrat pentru alegerile prezidentiale programate pe 5 noiembrie. Nominalizarea sa va avea loc inaintea Convenției Naționale a Partidului Democrat, prevazuta sa aiba loc in perioada 19-22 august.Acesta…