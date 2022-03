Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a declarat luni ca exista „semne clare” ca Rusia ia in considerare utilizarea de arme chimice si biologice in Ucraina, avertizand ca o astfel de decizie ar determina un raspuns occidental „sever”.

- “Putin este incoltit si acum vorbeste despre noi inclusiv ca am avea arme biologice si chimice in Europa, ceea ce nu este adevarat. Sugereaza si ca Ucraina are arme biologice si chimice in Ucraina. Acesta este un semn clar ca are in vedere folosirea acestor arme”, a spus Biden la un eveniment.Aceste…

- Acuzatiile Rusiei ca Kievul are arme biologice si chimice sunt false si arata ca presedintele rus Vladimir Putin, 69 de ani, are in vedere folosirea acestor arme de catre el insusi in razboiul impotriva Ucrainei, a afirmat luni presedintele american Joe Biden, 79 de ani, potrivit The Guardian . „Putin…

- Razboiul din Ucraina a intrat in cea de-a 27-a zi. In Kiev, luni, s-au inregistrat cel putin opt morti in urma atacului asupra unui mall in care Rusia sustine ca Ucraina depozita armament. Rusii au bombardat si un convoi care transportat civili din Mariupol in Zaporojie, iar doi copii sunt grav raniti.…

- „Nu voi vorbi despre informații, dar Rusia va plati un preț sever daca va folosi substanțe chimice”, a spus Joe Biden, la CNN.Președintele SUA a anunțat noi sancțiuni impotriva Rusiei. Biden a semnat legea privind comerțul, aprobata de Congres. SUA vor interzice importurile de alcool și fructe de mare…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan susține ca reacția insuficienta a comunitații mondiale la ocuparea peninsulei Crimeea de catre Rusia in 2014 a dus la actuala agresiune a Rusiei impotriva Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele american Joe Biden a reiterat, in discursul privind Starea Uniunii, ca SUA nu va trimite trupe in Ucraina, in urma invaziei Rusiei, relateaza CNN. El a transmis ca SUA este alaturi de poporul ucrainean si ca au fost trimise trupe in Europa "pentru a proteja aliatii NATO in eventualitatea…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…