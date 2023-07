Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin "a pierdut deja razboiul" in Ucraina, a afirmat joi, 13 iulie, omologul sau american, Joe Biden, afirmand ca se asteapta ca Moscova sa fie impinsa la demararea unor negocieri de catre contraofensiva ucraineana, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Putin deja a pierdut razboiul",…

- Liderul de la Casa Alba a comis o noua gafa, care nu a scapat atenției presei internaționale, imagini cu declarația președintelui raspandindu-se rapid inclusiv pe rețelele de socializare. Liderul american Joe Biden a fost, așadar, recent, protagonistul unei noi gafe. Afirmand, miercuri, ca președintele…

- Intr-o noua gafa, presedintele american Joe Biden a declarat miercuri ca presedintele rus Vladimir Putin "pierde razboiul din Irak", cand de fapt a vrut sa spuna Ucraina, relateaza Reuters și Agerpres.

- Președintele SUA, Joe Biden, are certitudinea ca Vladimir Putin va pierde, intr-un final, razboiul din Ucraina. Mai mult decat atat, liderul de la Casa Alba l-a numit pe omologul sau rus un „paria”, potrivit relatarilor AFP si Reuters.