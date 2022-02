Joe Biden: Putin a luat decizia de a invada Ucraina în câteva zile. Kievul va fi şi el atacat Presedintele american Joe Biden a declarat ca presedintele rus, Vladimir Putin, a luat decizia ca Rusia sa invadeze Ucraina in cateva zile si ca, in acelasi timp, capitala Kiev va fi si ea atacata. „In acest moment, sunt convins ca a luat decizia”, a spus Joe Biden, intr-o declaratie de presa sustinuta la Casa Alba. „Rusia poate inca sa aleaga diplomația. Nu este prea tarziu sa dezescaladeze și sa se intoarca la masa negocierilor. Azi-noapte, Rusia a fost de acord ca secretarul de stat (Antony) Blinken și ministrul de externe (Serghei) Lavrov sa se intalneasca pe 24 februarie in Europa”, a punctat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele va oferi „o actualizare privind eforturile noastre continue de descurajare și eforturile diplomatice, precum și despre masarea de trupe militare de catre Rusia la granița cu Ucraina”, a anunțat Casa Alba, potrivit CNN .Ultima oara cand a vorbit Joe Biden despre criza ruso-ucraineana a…

- Președintele american Joe Biden lanseaza un nou mesaj despre criza dintre Ucraina și Rusia, vineri seara de la ora 16.00, ora locala (ora 23.30, ora Romaniei), transmite Casa Alba.Se așteapta ca Joe Biden sa ofere noi informații despre situația negocierilor cu partea rusa și evoluția mișcarilor trupelor…

- Ucraina nu are nicio intentie de a lansa un atac impotriva zonelor controlate de separatisti in estul tarii, intrucat aceasta ar duce la "nenumarate victime" civile, a declarat vineri comandantul sef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnii, indemnand populatia din Donbas sa ignore aceste "minciuni"…

- Separatistii prorusi care controleaza autoproclamata republica Donetk din estul Ucrainei au anuntat vineri evacuarea civililor catre Rusia, in urma intensificarii bombardamentelor de artilerie pentru care armata ucraineana si separatistii se acuza reciproc, relateaza Reuters si AFP. Intr-un mesaj video…

- Invazia Rusiei in Ucraina ar urma sa inceapa, miercuri dimineața, la ora locala 3 dimineața, dupa cum susține o sursa americana din Kiev a cotidianului The Mirror, deși Vladimir Putin a anunțat ca retrage trupe de la granița cu Ucraina. Șefii Kremlinului vor ordona un atac asupra Ucrainei la aceasta…

- Președintele francez Emmanuel Macron va discuta vineri cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Aceștia vor discuta despre tensiunile in creștere din Ucraina, dupa ce Moscova a desfașurat mii de soldați in jurul graniței. Rusia a insistat vineri ca nu vrea razboi cu Ucraina, dar ca nu va permite ca interesele…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…

- Ucraina mobilizeaza capabilitati militare semnificative in regiunile separatiste Donetk si Lugansk, a acuzat joi Administratia Vladimir Putin, criticand deciziile Statelor Unite si Uniunii Europene de a oferi asistenta Kievului. "Furnizarea de elicoptere, drone si avioane Ucrainei impinge…