Stiri pe aceeasi tema

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a facut declarații joi dupa-amiaza, la finalul Summitului de la Madrid, in care a vorbit despre o alianța unita, dar „nu un monolit” și a transmis ca statele membre vor contribui mult mai mult la bugetul comun. Alianța va putea astfel sa iși consolideze…

- Președintele Biden a anunțat miercuri la Madrid, inaintea summit-ului NATO, ca SUA iși vor crește prezența militara in Romania. E vorba despre o noua forța de lupta, o brigada rotativa cu 3.000 de militari și 2.000 de angajați. „Statele Unite iși vor imbunatați poziția de aparare in Europa pentru a…

- Alianța iși va spori semnificativ forța de reacție rapida, va mari numarul militarilor de pe teritoriul statelor de pe flancul de est, inclusiv Romania, și va desemna Rusia drept o amenințare directa la adresa securitații transatlantice, scrie BBC , in ziua inceperii reuniunii NATO de la Madrid. Astazi,…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, vineri, la Cluj, ca Summit-ul NATO de saptamana viitoare de la Madrid (28-30 iunie) va fi unul istoric, care va aduce vesti bune pentru Romania, dar si pentru Ucraina, pentru relatia transatlantica si pentru Alianta in sine.

- Summit B9, la București: Situația de securitate pe flancul estic NATO Președintele Poloniei, Andrzej Duda (stânga), și președintele României, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, București, martie 2022. Foto: presidency.ro La Bucuresti a început summitul celor noua state europene…

- Razboi in Ucraina, ziua 77. Apar ingrijorari cu privire la posibilitatea ca Rusia sa anexeze regiunile Donetk si Lugansk. Draghi și Biden subliniaza unitatea transatlantica in ce privește raspunsul la invazia Ucrainei.

- Simona Halep o infrunta azi, dupa ora 20:00, pe Paula Badosa, numarul 2 mondial, in turul secund al turneului de la Madrid. In capitala Spaniei, jucatoarea noastra a vorbit pentru GSP.ro despre colaborarea cu noul ei antrenor, Patrick Mouratoglou. Gazeta se afla la Madrid, prin intermediul specialistei…

- Spania isi va revizui tinta de crestere economica pentru acest an, a declarat luni premierul spaniol Pedro Sanchez, transmite Reuters. „Este clar ca razboiul lui Putin in Ucraina are un impact, nu doar asupra economiei europene dar si asupra celei mondiale, si va fi o revizuire, in jos, a cifrelor privind…