Marinarii ucraineni de pe Volgo Balt 179, internati in Spitalul Judetean Constanta, vor pleca acasa

Ieri, Ambasada Ucrainei in Romania a informat ca marinarii ucraineni de pe nava Volgo Balt 179, scufundata joi, in Marea Neagra, se vor putea intoarce acasa.Potrivit acestui mesaj, in functie de starea… [citeste mai departe]