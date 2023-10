Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a anuntat ca tancurile de tip Abrams urmeaza sa ajunga in Ucraina ”saptamana viitoare”, pentru a consolida fortele armate ucrainene in contraofensiva impotriva fortelor ruse, relateaza AFP.”Saptamana viitoare, primele tancuri (de tip) Abrams americane vor fi livrate…

- Ministerul de Externe de la Kiev și-a anunțat dezamagirea in urma declaratiei grupului G20 asupra razboiului din Ucraina, declarație care ar fi prea toleranta fața de Rusia. Punctul de vedere al Ucrainei a fost transmis de purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Ucrainei, Oleg Nikolenko.…

- Ministerul ucrainean de Externe a criticat sambata Declaratia comuna a G20 pentru ca nu mentioneaza agresiunea Rusiei si a spus ca nu are "nimic de care sa fii mandru", prezentand in acelasi timp o varianta "corectata" a textului, asa cum ar fi trebuit sa sune documentul, in viziunea Kievului, potrivit…

- Fundatia Nobel a anuntat sambata, 2 septembrie, ca renunta sa-i mai invite pe ambasadorii Rusiei, Belarusului si Iranului la ceremonia de decernare a Premiului Nobel, care va avea loc anul acesta la Stockholm, revenind astfel asupra unei decizii anterioare in urma unor critici pe scara larga, informeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a reacționat miercuri virulent dupa ce premierul ungar Viktor Orban a declarat intr-un interviu ca Ucraina nu are cum sa caștige razboiul cu Rusia și ca strategia NATO trebuie schimbata spre un acord de pace, altfel exista un risc real de izbucnire a celui de-al…

- "Detinerea de arme nucleare este astazi singurul raspuns posibil la unele dintre amenintarile externe semnificative la adresa securitatii tarii noastre”, a spus Lavrov intr-un interviu pentru publicatia de stat Afaceri Internationale, dedicata problemelor de politica externa, diplomatiei si securitatii…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, anunta ca au avut o convorbire telefonica despre summitul NATO din aceasta saptamana si despre campania de contraofensiva a Kievului pentru a recupera teritoriile luate de Rusia, informeaza Reuters. “Am avut…