- In aceasta dimineata, in primul sau discurs de invingator, Joe Biden a promis ca va fi un presedinte care ii uneste pe americani si le a transmis suporterilor lui Trump ca le intelege dezamagirea, ca a pierdut si el."Sa ne dam unii altora o noua sansa", le a transmis acesta."Prieteni, cetatenii acestei…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden si-a inceput discursul rostit in Wilmington, Delaware, afirmand ca poporul american si-a exprimat clar optiunea. El a avut un mesaj si pentru sustinatorii lui Donald Trump, carora le-a transmis ca a venit timpul sa vindece America, dand asigurari ca va munci din greu…

- Conform proiectiilor televiziunilor americane, Joe Biden va deveni al 46-lea presedinte al Statelor Unite. Acestea se bazeaza pe calcularea voturilor obtinute in statul Pennsylvania, in urma carora candidatul democrat va obtine scorul electoral necesar accederii in functia de la Casa Alba. Deocamdata…

- Joe Biden ar fi cel de-al doilea președinte catolic al Statelor Unite din istorie, primul fiind J.F. Kennedy. Biden, care poarta un rozariu in buzunar și participa la Liturghie in fiecare duminica, este cunoscut ca o persoana profund credincioasa. Scrie: npr.org

- Donald Trump și Joe Biden sunt principalii contracandidați la alegerile prezidențiale din SUA. Oricare dintre ei va caștiga, va deveni cel mai in varsta președinte al Statelor Unite din istorie. Amandoi au peste 70 de ani In varsta de 74 de ani și obez clinic, Donald Trump a incercat pe tot parcursul…

- Presedinte american Donald Trump si rivalul sau democrat Joe Biden vor avea microfoanele intrerupte pe timpul alocat celuilalt candidat in dezbaterea finala de joi, pentru a se evita intreruperile si haosul din prima lor intalnire televizata, a anuntat comisia americana pentru dezbaterile prezidentiale,…

- Candidatul democraților Joe Biden se inspira din baschet in campania electorala pentru funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii. Intr-un discurs recent, Biden a avut o atitudine favorabila afro-americanilor, parafrazand un cunoscut antrenor de baschet din America, anunța MEDIAFAX.Candidatul…