- Daca reuseste, nu inseamna ca va fi salvat, dar daca esueaza, candidatura sa pentru un al doilea mandat va atarna de un fir de ata: Joe Biden acorda vineri un interviu considerat cu risc foarte ridicat, chiar daca este inregistrat, relateaza AFP, potrivit News.ro.

- Președintele Joe Biden a fost examinat de medicul sau la cateva zile dupa dezbaterea prezidențiala de saptamana trecuta, a anunțat Casa Alba pentru CNN. Aceasta contrazice declarația de miercuri a secretarului de presa al Casei Albe, care susținea ca președintele nu a facut niciun control medical de…

- Un congresman democrat de rang inalt i-a cerut marti presedintelui american Joe Biden sa se retraga din cursa pentru Casa Alba, citand printre altele performanta sa dezastruoasa intr-o dezbatere, joi, impotriva lui Donald Trump, potrivit bbc.com. “Sper ca va lua decizia dificila si dureroasa de a se…

- Liderii democrați au exclus posibilitatea inlocuirii președintelui Joe Biden in cursa pentru Casa Alba, dupa prestația slaba din dezbaterea de joi noapte, și au facut apel la membrii partidului sa se concentreze in schimb asupra consecințelor unei a doua președinții a lui Donald Trump, scrie Reuters,…

- Prima dezbatere electorala intre Joe Biden si Donald Trump va avea loc maine. Este pentru prima data cand o astfel de confruntare are loc intre un presedinte in exercitiu si un fost lider de la Casa Alba

- Sambata seara, 25 aprilie 2024, președintele american Joe Biden a venit pregatit cu un roast electoral la adresa lui Trump, la cina anuala a Asociației Corespondenților de la Casa Alba. The post Joe Biden, ironii la adresa lui Trump la un dineu oficial first appeared on Informatia Zilei .