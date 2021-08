Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a primit marti de la serviciile secrete un raport privind pandemia de COVID-19 care este insa neconcludent in ceea ce priveste originea virusului, a relatat presa americana, citata de EFE, citata de Agerpres. Potrivit cotidianului The Washington Post, care citeaza doi functionari…

- Liderii G7 vor cere Organizatiei Mondiale a Sanatatii o noua ancheta, transparenta, privind originea coronavirusului, potrivit unui proiect de comunicat divulgat inaintea intalnirii, informeaza The Guardian, arata News.ro. Apelul a fost initiat de administratia Joe Biden si urmeaza deciziei…

- Pandemia de coronavirus a alimentat teoriile conspirației, mai ales scenariul in care virusul a fost creat sau a scapat in urma unei erori dintr-un laborator aflat in Wuhan, China."Cred ca ar trebui sa continuam sa investigam ce s-a intamplat in China, pana cand vom afla exact adevarul", a afirmat ANTHONY…

- Joe Biden a cerut serviciilor secrete un raport privind originea virusului, in 90 de zile. Facebook anunta ca nu va mai cenzura mesaje care afirma ca SARS-CoV-2 a fost creat de catre om. Biden cere serviciilor secrete un raport despre originea Covid. Apar indicii care alimenteaza teoria virusului scapat…

- Comunitatea de Informatii din SUA a admis ca agentiile sale de spionaj si de informatii au doua teorii cu privire la originea virusului SARS-CoV-2. Astfel, doua agentii americane de intelligence considera ca virusul a aparut pe cale naturala din contactul uman cu animale infectate, iar o a treia merge…

- Deși contestata mult timp de experți și clasificata drept o conspirație, președintele american Joe Biden a cerut serviciilor secrete un raport privind originea virusului in 90 de zile. Pandemia de Covid-19 a alimentat teoriile conspirației deja existente, o parte dintre acestea facand referire la scenariul…

- Președintele american Joe Biden a ordonat miercuri serviciilor secrete sa investigheze originile coronavirusului. Biden a transmis intr-o informare oficiala ca C.I.A. și alte agenții de informații nu au ajuns inca la un consens cu privire la modul in care

- Deși contestata mult timp de experți și clasificata drept o conspirație, teoria potrivit careia virusul SARS-CoV-2 a scapat din laboratorul din Wuhan a revenit in forța in ultimele saptamani. Chiar daca in continuare este necunoscuta, originea Covid-19 reprezinta motivul unui schimb de replici dure…