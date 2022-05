Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat ca Rusia trebuie pedepsita aspru, prin sanctiuni economice, pentru a nu mai avea forta sa atace si o alta tara. Citu este de parere ca Rusia era pregatita pentru un razboi de lunga durata, dar ca nu luase in calcul ca Uniunea Europeana si NATO vor fi…

Președintele american Joe Biden a declarat joi ca Statele Unite vor interzice accesul navelor rusești in porturile americane, in incercarea de a izola și mai mult Moscova pe fondul invaziei sale in Ucraina, noteaza mediafax.

Uniunea Europeana a aprobat, joi seara, noi sanctiuni "substantiale" impotriva Rusiei, ca reactie la invazia militara din Ucraina, printre masuri figurand oprirea importurilor de carbuni si interzicerea accesului navelor ruse in porturi europene.

Statele Unite si aliatii iau in considerare impunerea de sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei pentru "atrocitatile" comise in Ucraina, chiar daca sanctiunile deja instituite dau o lovitura puternica economiei ruse, a declarat, joi, secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, conform CNN.…

Liderul PNL, Florin Cițu, spune ca Romania ia in calcul sa impuna Rusiei sancțiuni mai dure decat cele decise de Uniunea Europeana.

Guvernul Boris Johnson a anuntat, joi seara, impunerea de sanctiuni economice masive impotriva Rusiei, din cauza razboiului impotriva Ucrainei, blocand tranzactii financiare si activele a 100 de persoane si entitati, anunța Mediafax.

Uniunea Europeana a impus sancțiuni impotriva a 351 de deputați ai Dumei de Stat a Federației Ruse, care au votat la apelul președintelui rus Vladimir Putin privind recunoașterea independenței Republicilor Populare Donețk și Lugansk, și impotriva altor 27 de inalți oficiali,. indivizi și organizații,…

Statele Unite au anuntat ca urmeaza sa impuna noi sanctiuni Rusiei marti, dupa o prima reactie prudenta fata de ordinul presedintelui rus Vladimir Putin de desfasurare a unor trupe ruse in cele doua zone separatiste don Ucraina, relateaza AFP.