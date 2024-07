Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden nu prezinta simptome de Parkinson, conform medicului sau personal, Kevin O’Connor, care a raspuns speculațiilor legate de vizitele repetate la Casa Alba ale neurologului Kevin Cannard. In ciuda acestor asigurari medicale, chiar și liderii democrați cer retragerea lui Biden din…

- Președintele Joe Biden permite Ucrainei sa atace teritoriul Rusiei cu armament și muniție de provenineța americana, dar nu și cu rachetele ATACMS cu raza lunga de acțiune. „Acest lucru nu se aplica rachetelor ATACMS sau loviturilor cu raza lunga de acțiune, dar este conceput pentru a permite Ucrainei…

- Deficitul bugetar a urcat la 3,24% din Produsul Intern Brut (PIB) dupa primele patru luni din acest an, soldul negativ cifrandu-se la 57,29 miliarde de lei, fata de 35,88 miliarde de lei sau 2,06% din PIB dupa primele trei luni, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finantelor. In primele patru…

- Un nou studiu publicat in revista BMJ Medicine a ridicat semne de intrebare in ceea ce privește utilizarea pe scara larga a suplimentelor de ulei de pește. Cercetarea, care a analizat date de la peste 415.000 de persoane cu varste cuprinse intre 40 și 69 de ani sugereaza ca, deși uleiul de pește poate…

- O persoana a murit si alte cateva au fost ranite la bordul unui avion al Singapore Airlines care a fost afectat de „turbulente puternice” in timpul unui zbor pe ruta Londra – Singapore si a trebuit sa fie redirectionat marti spre Bangkok, a anuntat compania aeriana, informeaza AFP. „Putem confirma ca…

- Asociatia Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM) a depus, luni, o petitie la Consiliul National Pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) in care cere sanctionarea premierului Marcel Ciolacu pentru declaratia acestuia referitoare la Moldova. MDM solicita CNCD sa ia act de declaratia premierului Marcel…

- Un lider „carismatic”, cu care trebuie sa discuti, fie ca iti place sau nu – joi, pe strazile din Beijing, chinezii au exprimat o parere in general pozitiva despre Vladimir Putin, in prezent in vizita de stat in China, scrie Agerpres. Daca in Occident, stapanul de la Kremlin are o imagine impartita,…