Joe Biden: Platforme precum Facebook ucid oamenii cu informaţii eronate despre vaccinuri Intrebat vineri la Casa Alba de un reporter legat de presupusul rol al „platformelor precum Facebook” in raspandirea de neadevaruri despre vaccinuri si pandemie, el a spus: „Ele ucid oamenii. Singura pandemie pe care o avem este intre cei nevaccinati”. Casa Alba a pus tot mai mare presiune pe companiile de social media pentru a combate dezinformarea. Facebook a transmis ca „actioneaza agresiv” pentru a proteja sanatatea publica. Oficialii americani din sanatate au avertizat ca recenta crestere a numarului de decese si infectii in tara afecteaza exclusiv comunitatile nevaccinate, relateaza BBC.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

