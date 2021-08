Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden a propus un plan inedit pentru a combate rasismul: extinderea infrastructurii rutiere ca modalitate de diminuare a inechitatilor sociale in comunitatile locale. In istoria Statelor...

- Fara conditii sau favoritisme: Presedintele Joe Biden a salutat marti cele peste 110 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 distribuite de Statele Unite in intreaga lume si i-a indemnat pe americanii inca nevaccinati sa se vaccineze in fata raspandirii rapide a variantei Delta, informeaza AFP.…

- Presedintele american Joe Biden acuza Rusia ca incearca sa perturbe alegerile legislative americane prevazute in 2022 prin raspandirea ”dezinformarii”. Joe Biden il considera periculos pe Vladimir Putin, despre care a precizat ca acesta conduce o economie care are doar armament nuclear si puturi de…

- In zonele Statelor Unite cu rate mai reduse ale vaccinarii anti-COVID, prevalenta variantei Delta a coronavirusului este chiar superioara mediei nationale, iar in aceste zone in mod special s-au inmultit infectarile, spitalizarile si decesele, relateaza G4Media.ro.„Cel mai deprimant este ca majoritatea…

- Casa Alba a anunțat, marți ca Prima Doamna a SUA, Jill Biden, va participa in Japonia la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo pe 23 iulie, relateaza DPA, citata de Agerpres . Joe Biden, președintele SUA, nu este așteptat la ceremonia de la Tokyo, iar in ceea ce o privește pe Jill…

- Apararea unui aliat care este atacat, prevazuta de articolul V al tratatului NATO, este o obligatie "sacra", a declarat duminica presedintele american Joe Biden, intr-o conferinta de presa in finalul summitului G7 de la Cornwall, transmit AFP si Reuters. "Consideram ca NATO si articolul…

- Pe 3 iunie a fost ziua de naștere a lui Jill Biden. Prima Doamna a Statelor Unite a Americii a implinit 70 de ani și și-a petrecut aniversarea in compania soțului, președintelui Joe Biden, pedaland. Președintele Joe Biden și-a luat o zi libera joi pentru a celebra ziua de naștere a soției sale, Jill…

- © AP Photo / State TV and Radio Company of BelarusLukașenko le-a aratat adversarilor din Occident ca are maini lungiCHIȘINAU, 24 mai – Sputnik. Reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a numit șocanta reacția Occidentului la incidentul cu aterizarea avionului…