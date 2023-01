Stiri pe aceeasi tema

Arhivele Nationale din SUA au facut publice joi aproximativ 13.000 de documente legate de asasinarea presedintelui John F. Kennedy in 1963, eveniment care a starnit uimire in intreaga lume si nenumarate speculatii pana in prezent, scrie AFP.

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat marți ca cinci cetațeni ruși și doi cetațeni americani au fost acuzați ca au conspirat pentru a obține tehnologie și muniție de calitate militara de la companii americane pentru sectorul de aparare al Rusiei, noteaza publicația americani Newsweek.

Fostul presedinte republican al SUA, Donald Trump, a cerut sambata desfiintarea Constitutiei americane, insistand din nou asupra acuzatiilor sale ca ar fi pierdut in urma unei fraude alegerile din 2020 in fata democratului Joe Biden, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.

Liderul majoritatii din Senat, Chuck Schumer, a afirmat ca victoria democratilor in Nevada, sinonima ca pastrarea controlului de catre partidul presedintului Joe Biden, reprezinta o demonstratie a lucrurilor bine facute.

Fostul presedinte Donald Trump a dat in judecata comisia Camerei care investigheaza evenimentele din 6 ianuarie 2021, ca o modalitate de a contesta citarea sa pentru a furniza documente si a depune marturie, potrivit actiunii depuse la un tribunal federal din Florida, relateaza CNN.

Luni de zile președintele rus Vladimir Putin a așteptat și a privit, sperand la o fracturare a remarcabilului consens de la Washington construit de președintele Joe Biden cu privire la necesitatea de a face tot ceea ce este posibil pentru a apara democrația in Ucraina.

Politistii de frontiera au descoperit bijuterii in valoare de peste 200.000 de lei, fara acte de provenienta, pe care le-au indisponibilizat, informeaza, vineri, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, potrivit Agerpres.

Presedintele american Joi Biden a declarat, marti, la CNN ca va lua o decizie cu privire la o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale din 2024 dupa alegerile de la jumatatea mandatului din noiembrie.