Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a interzis sambata intrarea in aceasta tara pentru un numar de 963 de cetateni americani, printre care presedintele SUA Joe Biden si secretarul de stat Antony Blinken, in replica la sanctiunile impuse de SUA dupa agresiunea militara a Rusiei contra Ucrainei, relateaza agentiile Reuters si EFE.Joe…

- Președintele american Joe Biden a declarat joi ca Statele Unite(SUA) vor interzice accesul navelor rusești sau care au legaturi cu Rusia in porturile sale, in incercarea de a izola și mai mult Moscova pe fondul invaziei sale in Ucraina. „Nicio nava care a navigat sub pavilion rusesc sau care este deținuta…

- Comisia Europeana este pregatita pentru posibile perturbari ale livrarilor de gaze din Rusia dupa ce aceasta a cerut plata gazelor in ruble, a declarat miercuri Frans Timmermans, vicepresedintele Comisiei Europene insarcinat cu pactul verde european, relateaza DPA si Reuters. „Noi, Comisia, ne-am pregatit…

- Gigantul chinez din domeniul petrolului și gazelor, Sinopec, a suspendat discutiile cu privire la o investitie de jumatate de miliard de dolari la o uzina chimica din Rusia, au declarat surse pentru Reuters. Prin aceasta decizie, Beijingul pare ca vrea sa evite orice sancțiune venita din Occident, asupra…

- Germania considera o „ruptura a contractului” solicitarea Rusiei ca statele Uniunii Europene sa nu-i mai plateasca gazele naturale in euro sau dolari, ci in ruble, a declarat miercuri la o conferinta de presa ministrul german al economiei, Robert Habeck, scrie Agerpres.„Urmeaza sa discutam cu partenerii…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat miercuri ca Moscova ramane decisa sa obtina demilitarizarea Ucrainei si ca ar trebui sa existe o lista precisa cu arme care sa nu poata fi desfasurate niciodata pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters.„Trebuie identificate tipuri specifice de arme…

- Marea Britanie a anunțat, marți, primele sancțiuni pentru Rusia, dupa recunoasterea de catre Moscova a regiunilor separatiste din estul Ucrainei. Guvernul de la Londra a atribuit gresit adresa Bancii Centrale a Rusiei unei banci private ce are legaturi stranse cu presedintele rus Vladimir Putin si care…