- Presedintele american Joe Biden anunta inca 800 de milioane de dolari ajutor militar pentru a spori si mai mult capacitatea Ucrainei de a lupta in est, in regiunea Donbas, cu arme de artilerie grea, obuziere, munitie si mai multe drone tactice. "Nicio nava care a navigat sub pavilion rusesc sau care…

- SUA, nou pachet de asistența pentru securitatea Ucrainei: Joe Biden anunța sprijin in valoare de 800 de milioane de dolari SUA, nou pachet de asistența pentru securitatea Ucrainei: Joe Biden anunța sprijin in valoare de 800 de milioane de dolari Președintele american Joe Biden a anunțat joi, in cadrul…

- Joe Biden a avut o intalnire cu premierul ucrainean Denis Șmihal, iar imediat dupa a susținut mai multe declarații: Anunț un nou ajutor de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina, care include armament greuAm vorbit cu președintele Zelenski despre cum sa ținem Alianța unita, pentru a opri agresiunea…

- SUA vor acorda asistenta suplimentara de securitate pentru Ucraina in valoare de 800 de milioane de dolari pentru a o ajuta sa reziste in fața invaziei ruse, a anunțat președintele american Joe Biden, miercuri, intr-o declarație de presa de la Casa Alba, potrivit CNN. Biden a raspuns astfel cererii…

- Președintele american Joe Biden a anunțat astazi, 16 martie, intr-o declarație de presa, ca va acorda asistenta suplimentara de securitate pentru Ucraina in valoare de 800 de milioane de dolari pentru a ajuta Ucraina sa faca fata invaziei ruse, potrivit CNN. Știre in curs de actualizare.

- In data de 12.03.2022, in jurul orei 17.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, s-au prezentat pentru a intra in Romania doi cetațeni ucraineni (soț și soție) cu un autoturism inmatriculat in Ucraina, informeaza Politia de Frontiera Romana. In baza analizei de risc, polițiștii de frontiera și…

- Senatul american a aprobat cu o majoritate covarșitoare un pachet de ajutor de 13,6 miliarde de dolari pentru Ucraina. Proiectul de lege a fost trimis la Casa Alba pentru a fi semnat de președintele Joe Biden, relateaza CNN.

- SUA va trimite Ucrainei arme antitanc, antiaeriene, armament de infanterie și diverse tipuri de muniție, precum și veste antiglonț in cadrul unui ajutor militar in valoare de 350 de milioane de dolari, a anunțat un oficial al administrației Joe Biden, informeaza CNN.