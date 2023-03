Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden, in varsta de 80 de ani, a fost operat in luna februarie pentru a i se indeparta de pe piept o leziune „minora” a pielii, care s-a dovedit a fi canceroasa, a declarat vineri medicul sau, spunand ca „tot tesutul canceros a fost indepartat cu succes”, transmite AFP. Natura leziunii…

- Joe Biden, cel mai in varsta presedinte american in functie, a confirmat vineri ca intentioneaza sa-si anunte candidatura pentru al doilea mandat la prezidentialele din 2024, dar nu imediat, scrie AFP."Intentia mea este... a fost de la inceput sa candidez", a spus vineri democratul de 80 de ani in cursul…

- Presedintele Joe Biden vine in Europa si va fi in Polonia in perioada 20-22 februarie. Anuntul a fost facut de Casa Alba, care a precizat ca presedintele american se va intalni cu omologul polonez, dar si cu lideri din Europa de Est, printre care presedintele Romaniei.

- Miercuri, 25 ianuarie, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat ca anuntul SUA privind livrarea a 31 de tancuri Abrams 31 tarii sale este ”un pas important pe calea spre victorie”, transmite Reuters . Presedintele SUA, Joe Biden a notat, facand anuntul, ca nu este o ”amenintare ofensiva…

- Prima doamna a SUA, Jill Biden, a fost supusa unei intervenții chirurgicale pentru indepartarea a doua leziuni canceroase ale pielii, a anunțat medicul președintelui american, Kevin O'Connor, citat de BBC.Medicul Kevin O'Connor a precizat ca cele doua leziuni sunt specifice carcinomului bazocelular,…