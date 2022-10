Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a anuntat ca SUA vor disloca inca o transa de mai multe milioane de barili de titei din rezervele sale de urgenta, pentru a preveni o crestere radicala a preturilor. Organizatia natiunilor producatoare de petrol OPEC+, condusa de Arabia Saudita, a anuntat anterior…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, s-a deplasat, miercuri, in statul Florida, observand din elicopter zonele afectate de Uraganul Ian si anuntand actiuni coordonate de reconstructie, informeaza agentia The Associated Press.

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat joi ca ultimele rapoarte venite din Florida sugereaza ca uraganul Ian a provocat multe pierderi de vieti omenesti, cu toate ca pana acum a fost confirmat un singur deces din cauza furtunii.

- Presedintele american Joe Biden a cautat-o in timpul unui discurs pe deputata din Indiana Jackie Walorski, care a decedat intr-un accident rutier in august, parand sa fi uitat ca femeia a murit, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

- Presedintele american Joe Biden si sotia sa Jill au mers, joi seara, la ambasada Marii Britanii din Washington, unde au semnat in cartea de condoleante deschisa in omagiu pentru regina Elizabeth a II-a.

- Preturile europene la gaze au crescut cu aproape o treime la redeschiderea sedintei de tranzactionare de luni dimineata, ca urmare a suspendarii pe termen nelimitat de catre Rusia a gazoductului Nord Stream 1, informeaza Mediafax.

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a vorbit miercuri seara cu premierul Irakului, Mustafa Al-Kadhimi, in contextul violentelor recente, liderul de la Casa Alba lansand un apel pentru dialog politic national.

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a declarat luni ca Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, a decis singura sa efectueze vizita in Taiwan, care a generat tensiuni cu Beijingul.