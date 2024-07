Stiri pe aceeasi tema

- Cine este Kamala Harris, principala favorita a democraților pentru cursa prezidențiala dupa retragerea lui Biden Kamala Harris este principala favorita a democraților pentru cursa prezidențiala, dupa retragerea lui Joe Biden. Kamala Harris este in prezent vicepreședinta Statelor Unite (prima femeie…

- Ea a salutat, intr-o postare pe rețeaua X, "actul dezinteresat si patriotic" al presedintelui democrat de 81 de ani, care si-a anuntat sprijinul pentru ea drept candidata."Voi face tot ce imi sta in putere pentru a unifica Partidul Democrat - si a uni natiunea noastra - pentru a-l invinge pe Donald…

- Joe Biden a anuntat duminica, intr-o scrisoare publicata pe retelele sociale, ca nu va mai candida pentru realegerea in functia de presedinte al Statelor Unite la alegerile din noiembrie si a sustinut-o pe vicepresedinta Kamala Harris sa candideze in locul sau. Liderii europeni s-au grabit sa reactioneze…

- Președintele american Joe Biden se pregatește sa faca un anunț crucial in cadrul conferinței de presa ce va marca finalul summitului NATO de la Washington, DC. In timp ce națiunile aliate iși concentreaza atenția asupra declarațiilor sale, speculațiile ca Biden ar putea anunța retragerea din cursa prezidențiala…

- Joe Biden a dat asigurari ca nu are de gand sa plece, intr-un scurt dialog cu un sustinator. In cursul unei receptii la Casa Alba cu ocazia zilei nationale a Statelor Unite, cineva din public i-a strigat: „Lupta in continuare! Avem nevoie de tine!” presedintelui american care a raspuns: „Puteti conta…

- Donald Trump este sigur ca va concura la alegerile prezidențiale din luna noiembrie a acestui an impotriva vicepreședintei Kamala Harris, pe care o numește „patetica și rea”. Trump a facut aceste afirmații in timp ce se relaxa pe un teren de golf, iar totul a fost filmat și postat pe o rețea de socializare.„Este…

- Vicepreședintele american Kamala Harris este principala alternativa pentru inlocuirea lui Joe Biden in cazul in care acesta decide sa nu iși continue campania pentru realegerea sa in funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii, susțin șapte surse de rang inalt din cadrul campaniei lui Biden,…

- Nimeni nu știe care este cea mai buna cale de urmat pentru Partidul Democrat in 2024, iar toate opțiunile pe care le avem in fața sunt proaste. Un al doilea mandat al lui Biden pare din ce in ce mai puțin probabil.