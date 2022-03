Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a declarat joi, intr-o conferința de presa, ca in acest moment, nu exista planuri pentru o intalnire sau o discuție telefonica intre președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin.

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a transmis, joi, ca președintele SUA Joe Biden nu va trimite trupe americane in Ucraina, care sa lupte contra Rusiei. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia și nici nu vom trimite soldați in Ucraina ca sa ne luptam cu Rusia. Nu știu de cate ori trebuie…

- Rusia poate lansa oricand un atac asupra Ucrainei. Declarația a venit sambata seara, de la Casa Alba, pe fondul tensiunilor accentuate dintre Moscova si statele occidentale, transmite duminica AFP, citat de Agerpres . Presedintele american Joe Biden are pe agenda duminica sa participe la o reuniune…

- Președintele american Joe Biden și președintele francez Emmanuel Macron, planuiesc sa se implice in dosarul „ Rusia-Ucraina „, a declarat marți secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki. „Vom continua sa pastram legatura cu omologii noștri francezi” cu privire la posibila amenințare la razboiul pe…

- Joe Biden a avertizat ca vor urma „un dezastru” și ”pierderi grele” pentru Rusia daca va invada Ucraina, insa a sugerat ca Vladimir Putin nu vrea un ”razboi la scara mare”.„Va fi un dezastru pentru Rusia daca va invada in continuare Ucraina”, a declarat președintele SUA in conferința de presa la un…

- Liderul Rusiei, Vladimir Putin, a facut joi echipa cu președintele Belarus Aleksandr Lukașenko într-un meci de hochei care s-a desfașurat la Sankt Petersburg dupa discuțiile bilaterale dintre cei doi și cu puțin timp înaintea convorbirii telefonice pe care Putin o va avea cu șeful Casei…

- Președintele american Joe Biden va discuta joi cu președintele rus Vladimir Putin, conform unui comunicat al Casei Albe, in contextul in care armata rusa a mobilizat in ultima perioada zeci de mii de militari la granița cu Ucraina, informeaza Reuters.

- Presedintele american Joe Biden le-a dat asigurari omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski si aliatilor Statelor Unite in NATO din Europa de Est impotriva amenintarii unei ofensive militare ruse impotriva Ucrainei, in urma unui summit virtual cu Vladimir Putin, relateaza AFP. Biden si-a reiterat…