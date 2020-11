Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Crețu, un roman care lucreaza in domeniul financiar in New York, a filmat imaginile pentru Libertatea.Mai multe organizații media din Statele Unite ale Americii au anunțat ca Joe Biden este noul președinte al SUA, dupa ce a caștigat statul Pennsylvania.La scurt timp dupa anunț, pe strazile din…

- Ellen Weintraub, un membru din cadrul Comisiei Electorale Federale din Statele Unite, a declarat, sambata, ca nu exista dovezi privind posibile fraude in scrutinul prezidential si legislativ de anul acesta. "Oficialii locali si statali, angajatii din domeniul electoral s-au mobilizat. Sunt…

- Soarta alegerilor prezidențiale din Statele Unite depinde in acest moment de rezultatul din cinci state. Acestea au, in total, 60 de voturi in colegiul electoral, scrie hotnews . Trump conduce in patru dintre ele, dar Biden a recuperat mult din diferența, mai ales in condițiile numararii la sfarșit…

- Relatiile Regatului Unit cu Statele Unite se vor ”consolida indiferent cine va fi invingatorul alegerilor” in care republicanul Donald Trump il infrunta pe democratul Joe Biden, a dat asigurari miercuri o purtatoare de cuvant a lui Boris Johnson, notand insa dezacordul cu privire la Acordul de la…

- Cursa stransa pentru Casa Alba. Biden revine in carți in doua state-cheie, dupa ce Trump și-a anunțat victoria și a acuzat fraudarea alegerilor. Colegiul Electoral din SUA este format din 538 de electori, iar caștigatorul are nevoie de minimum 270 UPDATE 16.34: Rasturnare de situație in Michigan acolo…

- Donald Trump a numit "draconice" masurile anti-coronavirus luate de statele europene și a susținut ca Joe Biden, rivalul sau la alegerile prezidențiale, va lua aceleași masuri si va distruge economia."Europa a impus restrictii draconice, iar cazurile au crescut, decesele au crescut. Ganditi-va! Draconice.…

- Joe Biden, candidatul democrat la alegerile prezidentiale din Statele Unite, a facut o noua gafa anuntand, la un miting in Pennsylvania, ca 200 de milioane de americani au murit din cauza COVID-19, relateaza tabloidul britanic Daily Mail.

- ​Un judecator federal din SUA a solicitat depozitii din partea a 24 de actuali si fosti oficiali sauditi, la 19 ani de la atacurile din 11 septembrie. Oficialii ar urma sa fie audiati în legatura cu posibilele lor cunostinte despre evenimentele care au condus la atacurile care au ucis aproape…