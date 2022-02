Joe Biden, mesaje tulburătoare pentru poporul rus și cel american în cazul unei INVAZII a Rusiei în Ucraina Biden, mesaj pentru poporul rus: Nu voi sunteți inamicii noștri. Știu ca nu va doriți un razboi sangeros și distructiv impotriva Ucrainei„Vreau sa fiu foarte clar in legatura cu ce nu facem. SUA si NATO nu amenința Rusia, nu sunt o amenințare. Ucraina nu amenința Rusia. Cetațeni ai Rusiei, nu voi sunteți inamicii noștri. Nu țintim poporul rus, nu ne intereseaza sa destabilizam Rusia.Sunt sigur ca nu va doriți un razboi sangeros și distructiv impotriva Ucrainei, o țara și un popor cu care impartașiți legaturi atat de profunde, istorie și cultura. Acum 77 de ani, popoarele noastre au luptat și sacrificat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

