- Intrebat, joi seara, la Bruxelles, daca Rusia ar trebui exclusa din G 20, grupul care reuneste 20 de state si Uniunea Europeana reprezentand cele mai mari economii ale lumii, presedintele american a replicat: „Raspunsul meu de da, dar depinde de G20”. „S-a discutat despre asta azi, am ridicat problema…

- Presedintele american Joseph Biden va calatori vineri in Polonia pentru a discuta raspunsul international la invazia Rusiei in Ucraina care a declansat o „criza umanitara si a drepturilor omului”, a anuntat duminica seara purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki,

- Un avion de vanatoare rus a intrat in spațiul aerian al NATO. Mai exact, avionul ar fi fost vazut deasupra Poloniei, relateaza Realitatea PLUS. Incidentul are loc la scurt timp dupa ce guvernul de la Varșovia a anunțat o misiune de menținere a pacii in Ucraina și, totodata, de menținerea siguranței…

- Volodimir Zelenski a avut mesaj urgent pentru Vladimir Putin, președintele Rusiei. El i-a adresat liderului rus un indemn la dialog deschis. De asemenea, președintele ucrainean a precizat ca „Sfarșitul lumii a inceput”, referindu-se la faptul ca Vladimir Putin vizeaza, dupa Ucraina, și alte țari, precum…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a susținut primul sau discurs despre starea Uniunii. Joe Biden l-a atacat dur pe liderul rus Vladimir Putin, numindu-l un ”dictator” care este acum izolat de lume mai mult ca oricand. Vladimir Putin ”s-a inselat”, ”suntem pregatiti, suntem uniti”. Liderul de la Casa Alba…

- Președintele american Joe Biden lanseaza un nou mesaj despre criza dintre Ucraina și Rusia, vineri seara de la ora 16.00, ora locala (ora 23.30, ora Romaniei), transmite Casa Alba.Se așteapta ca Joe Biden sa ofere noi informații despre situația negocierilor cu partea rusa și evoluția mișcarilor trupelor…

- Statele Unite au promis marți un raspuns „rapid” și „ferm” contra Belarusului daca va permite Rusiei sa-i foloseasca teritoriul pentru a ataca Ucraina, potrivit AFP.„Daca ar începe o invazie din Belarus, daca soldații ruși ar fi staționați permanent pe teritoriul…

- Joe Biden a dat asigurari joi ca orice intrare a trupelor ruse pe teritoriul Ucrainei ar fi considerata o "invazie", dupa ce a provocat indignarea Kievului evocand miercuri posibilitatea unei "incursiuni minore" a Rusiei in Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Afirmand ca a fost "foarte clar"…