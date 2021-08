Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden a promis joi, cu vocea sugrumata de emotie, ca SUA ii vor vana pe autorii exploziilor de langa aeroportul din Kabul si a spus ca a cerut Pentagonului sa dezvolte planuri pentru a-i lovi pe jihadisti, relateaza Reuters si AFP. "Nu va vom ierta, nu vom uita. Va vom vana si va…

- Joe Biden a vorbit despre ceea ce el numește „ziua grea” din Kabul.Președintele SUA spune ca situația de pe teren continua sa evolueze și este in permanența actualizat. El a laudat soldații uciși, despre care spune ca s-au angajat „intr-o misiune periculoasa de a salva viețile altora”.El considera ca…

- Președintele Joe Biden a susținut luni la Casa Alba primul sau discurs dupa caderea Afganistanului, afirmand ca misiunea Statelor Unite nu a fost niciodata de a construi o țara și ca iși apara ferm decizia de a retrage trupele americane. Mii de civili disperați au luat cu asalt aeroportul din Kabul…

- ”Președintele Joe Biden nu a crezut ca este inevitabil ca talibanii sa preia controlul asupra Afganistanului.El a crezut ca forțele naționale de securitate ale Afganistanului pot face un pas inainte și pot lupta, pentru ca am petrecut 20 de ani, am cheltuit zeci de miliarde de dolari pentru a le antrena,…

- ”Președintele Joe Biden nu a crezut ca este inevitabil ca talibanii sa preia controlul asupra Afganistanului.El a crezut ca forțele naționale de securitate ale Afganistanului pot face un pas inainte și pot lupta, pentru ca am petrecut 20 de ani, am cheltuit zeci de miliarde de dolari pentru a le antrena,…

- Ashraf Ghani, președintele fugar al Afganistanului, a transmis duminica seara primul mesaj public dupa ce a parasit palatul prezidențial de la Kabul. El spune ca a preferat sa fuga din țara pentru a evita o varsare de sange in Kabul, care s-ar fi transformat intr-un "dezastru umanitar". Ghani susține…

- Trei rachete, dintre care doar doua au explodat, au cazut marti dimineata in apropiere de palatul prezidential din Kabul. In timpul exploziilor, presedintele afgan Ashraf Ghani sustinea un discurs cu ocazia sarbatorii Eid al-Adha, sarbatoarea musulmana a Sacrificiului, a anuntat Ministerul Afacerilor…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ”Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala sporita in favoarea…