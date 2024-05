Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, va face prima sa vizita de stat in Franta, la invitatia omologului sau Emmanuel Macron, care il va intampina la Paris in 8 iunie, a anuntat joi presedintia franceza, conform AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin a lasat sa se inteleaga ca nu va respecta armistitiul olimpic si va continua razboiul din Ucraina pe durata Olimpiadei de vara de la Paris, contrar dorintei omologului sau francez Emmanuel Macron, a relatat AFP, preluata de news.ro.„Aceste principii olimpice, inclusiv…

- Presedintele chinez Xi Jinping urmeaza sa efectueze o vizita de stat in Franta, in perioada 6-7 mai, in cursul careia urmeaza sa discute, intre altele, despre Razboiul din Ucraina cu omologul sau francez Emmanuel Macron, care-l va conduce in Hautes-Pyrenees intr-o vizita mai

- Cancelarul austriac Karl Nehammer, aflat joi in vizita la Paris, i-a oferit presdintelui Emmanuel Macron o pereche de manusi de box, in semn de recunoastere a meritelor de imagine ale recentelor fotografii cu presedintele francez in pozitie de lupta, care au devenit virale, relateaza AFP. Luna trecuta,…

- Emmanuel Macron a afirmat ca Rusiei i se va cere sa respecte o incetare a focului in Ucraina in timpul Jocurilor Olimpice de la Paris. Presedintele francez a facut aceste declarații in timpul unui interviu difuzat de televiziunea ucraineana si postat sambata de o jurnalista ucraineana pe canalul sau…

- Franța va deschide o misiune permanenta de aparare la Chișinau in urmatoarele luni. Despre aceasta a anunțat președintele francez Emmanuel Macron, in cadrul unei conferințe de presa la Paris, susținuta alaturi de președinta Maia Sandu, relateaza stiripesurse.md „Deschiderea unei misiuni permanente…

- Republica Moldova și Franța vor semna un acord de cooperare in domeniul apararii in cadrul vizitei de lucru a președintelui republicii, Maia Sandu, la Paris, a anuntat serviciul de presa al președintelui moldovean, relateaza stiripesurse.md "In perioada 7-8 martie, președintele Republicii Moldova,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a promis joi ca se va scalda in fluviul Sena, inainte de deschiderea oficiala a Jocurilor Olimpice 2025, care se desfașoara anul acesta in Franța. "Da, voi merge. Dar nu pot sa va dau o data, pentru ca voi v-ati afla acolo", a spus Macron pe ton de gluma in fata…