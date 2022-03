Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden va vizita vineri orasul Rzeszow, situat la aproximativ 80 de kilometri de granita cu Ucraina, in cadrul vizitei in Polonia, a doua etapa a calatoriei sale in Europa, a anuntat joi Casa Alba, transmite vineri AFP.

- Un avion de vanatoare rus a intrat in spațiul aerian al NATO. Mai exact, avionul ar fi fost vazut deasupra Poloniei, relateaza Realitatea PLUS. Incidentul are loc la scurt timp dupa ce guvernul de la Varșovia a anunțat o misiune de menținere a pacii in Ucraina și, totodata, de menținerea siguranței…

- Casa Alba a dezmințit, duminica, speculațiile din ultima vreme privitoare la o eventuala vizita a președintelui Statelor Unite, Joe Biden, in Ucraina, in cadrul deplasarii in Europa in aceasta saptamana. Jen Psaki, secretar de presa a președinției americane, a transmis pe Twitter: ”Deplasarea se va…

- Presedintele american Joe Biden va calatori vineri in Polonia, pentru a discuta raspunsul international la invazia Rusiei in Ucraina care a declansat o "criza umanitara si a drepturilor omului", a anuntat duminica seara purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza Reuters, citat de digi24.ro

- Rusia a atras atenția miercuri ca lucreaza la un pachet robust de sancțiuni care sa aiba un impact rapid asupra celor mai importante domenii ale Occidentului, informeaza Reuters . Economia Rusiei se confrunta cu cea mai grava criza de la caderea Uniunii Sovietice din 1991, dupa ce Occidentul a impus…

- Presedintele SUA Joe Biden a anuntat, marti, o „prima transa” de sanctiuni care ar trebui sa taie finantarile occidentale pentru Rusia si sa vizeze „elitele rusesti”, precum si institutiile financiare. (Discursul incepe la minutul 1:23:00) „Instituim sanctiuni ample asupra datoriilor suverane ruse.…

- Președintele american, Joe Biden, le-a cerut, vineri, tuturor cetațenilor americani care mai sunt în Ucraina sa paraseasca țara „imediat”, spunând ca exista un risc cât se poate de real al unei acțiuni militare ruse, relateaza BBC și CNN. Joe Biden a precizat…

- Președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus Vladimir Putin urmeaza sa aiba joi o convorbire telefonica în încercarea de a detensiona criza legata de Ucraina, aceasta fiind a doua discuție dintre cei doi în decurs de o luna, informeaza BBC. Cei doi lideri vor discuta despre…