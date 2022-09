Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite "vor lucra cu aliatii si partenerii lor pentru a impune masuri economice suplimentare rapide si severe Rusiei” daca anexeaza teritorii din Ucraina, a avertizat, vineri, presedintele Joe Biden intr-un comunicat de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Bursa din Moscova va interzice utilizarea dolarului ca garantie pentru a subscrie tranzactii, din 29 august. deoarece Rusia incearca sa reduca dependenta de monedele natiunilor care i-au impus sanctiuni, transmite Reuters.Un comunicat publicat pe site-ul bursei arata ca noua politica va intra…

- Statele Unite incearca sa prelungeasca conflictul din Ucraina, a declarat președintele rus Vladimir Putin, marți, in cadrul unei conferințe de la Moscova privind securitatea internaționala, informeaza Interfax.ru . „Situația din Ucraina arata ca SUA incearca sa prelungeasca acest conflict (n.r. – din…

- Președintele american Joe Biden a cerut luni Rusiei și Chinei sa arate „buna-credința” și se implice in negocieri privind controlul armamentului nuclear, subliniind ca Moscova, in special, are datoria de a da dovada de responsabilitate dupa ce a invadat Ucraina. Liderul de la Casa Alba a afirmat ca…

- Jucatoarea americana de baschet Brittney Griner, judecata in Rusia pentru acuzații legate de droguri, a sosit in instanța miercuri (27 iulie) pentru a depune marturie intr-un dosar care ar putea sa o condamne pana la 10 ani de inchisoare. Tanara de 31 de ani, o vedeta a Asociației Naționale de Baschet…

- Moscova și Washingtonul nu au contacte oficiale pe tema conflictului din Ucraina, toate discuțiile pe aceasta tema reducandu-se la chestiuni tehnice, a declarat joi, in cadrul unui briefing de presa, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit agenției ruse de stat…

- „Tovarasia" Xi Jinping – Putin, pe sfarsite. Cand presedintele Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping s-au intalnit la Jocurile Olimpice de la Beijing in februarie, cu saptamani inainte de invazia Ucrainei, China si Rusia au declarat ca prietenia dintre cele doua superputeri nu cunoaste „limite".…