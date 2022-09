Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, si prima doamna, Jill, au sosit luni la Westminster Abbey, unde participa la funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a alaturi de sute de lideri mondiali, informeaza EFE, citata de Agerpres. Sotii Biden au sosit cu propria masina blindata la biserica londoneza,…

- Tragediile din viata lui Joe Biden. Presedintele SUA si-a pierdut sotia si doi copii Joe Biden, Președintele Statelor Unite, in varsta de 79 de ani, nu a avut o viața ușoara. Deja de 45 de ani, o are alaturi pe Jill Biden, insa in tinerețe a traversat o perioada tragica dupa ce soția și fiica in varsta…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a semnat, marți, protocoalele de aderare la NATO ale Finlandei și Suediei, dupa ce ambele camere ale Congresului au votat cu majoritați covarșitoare pentru primirea celor doua țari europene in Alianța Nord-Atlantica, relateaza Politico.

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a declarat luni ca Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, a decis singura sa efectueze vizita in Taiwan, care a generat tensiuni cu Beijingul.

- O potențiala vizita in Taiwan a șefei Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, ingrijoreaza administrația lui Joe Biden, care se teme ca aceasta calatorie ar depași linia pe care Beijingul este dispus sa o tolereze. China a avertizat luni, prin intermediul unui purtator de cuvant al Ministerului…

Majoritatea americanilor sunt nemultumiti de situatia din SUA, indica un nou set de sondaje, citate de CNN, scrie news.ro.

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca suplimentarea prezentei militare americane va avea un rol benefic pentru Romania si pentru securitatea intregii regiuni. In opinia sefului statului, decizia arata inca o data soliditatea parteneriatului strategic pe care tara noastra il are cu Statele Unite.…

- Președintele Statelor Unite ale Americii a anunțat noi desfașurari ale capabilitaților militare americane in Europa. Joe Biden a anunțat desfașurarea unei brigazi rotative suplimentare cuprinzand 5000 de militari in Romania.