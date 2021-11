Stiri pe aceeasi tema

- Republicanul Glenn Youngkin a reusit sa obtina postul de guvernator al statului Virginia, miecuri, in urma unui scrutin considerat un test pentru democrati si Joe Biden, iar avansul larg al democratului Terry McAuliffe s-a "topit" in cateva saptamani in acest stat care a votat masiv cu Joe Biden in…

- Infrangerea este o veste proasta pentru democrați, cu un an inainte de alegerile legislative parțiale in care vor incerca sa iși mențina controlul asupra Congresului, scrie BBC . Republicanul Glenn Youngkin a fost ales guvernator al statului Virginia, invingandu-l cu 2,1 puncte procentuale pe democratul…

- Principalul consilier militar al lui Biden, generalul Mark Milley, avertizeaza ca talibanii nu au rupt legaturile cu al Al Qaeda, gruparea terorista responsabila pentru atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 pot fi din nou o amenințare pentru Statele Unite in termen de un an, relateaza BBC . In…

- Joe Biden și- a aparat din nou joi planul gigantic de cheltuieli publice, un proiect emblematic al mandatului sau, pe care Congresul SUA nu l-a votat înca, scrie AFP. ”În ultimii patruzeci de ani, bogații s-au îmbogațit”, iar marile companii „și-au pierdut simțul…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken, acuzat de ”tradare”, un ”dezastru usturator” si de o ”predare neconditionata” in fata talibanilor de catre alesi republicani, a incercat sa apere, intr-o audiere in Congres, o retragere haotica din Afganistan a lui Joe Biden si a acuzat fosta administratie…

- ​Presedintele SUA Joe Biden va vizita sâmbata 11 septembrie cele trei locuri emblematice ale atentatelor care au avut loc în urma cu 20 de ani: New York, Pennsylvania (est) si Pentagonul, a anuntat sâmbata Casa Alba. Potrivit unui comunicat, presedintele american si sotia sa…

- „Succesul extraordinar al acestei misiuni se datoreaza talentului incredibil, vitejiei și curajului altruist al armatei Statelor Unite, diplomaților noștri și profesioniștilor noștri din serviciile de informații.”, a declarat președintele, potrivit AFP.Statele Unite raman hotarate sa evacueze americanii…

- Joe Biden a salutat marți „succesul extraordinar” al misiunii de evacuare a americanilor și a aliaților lor din Afganistan, în timpul unui discurs solemn adresat Casei Albe la sfârșitul celui mai lung razboi al Statelor Unite. „Nicio țara nu a realizat vreodata așa ceva…