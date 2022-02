Președintele american Joe Biden le-a cerut joi cetațenilor americani sa paraseasca Ucraina „acum” din cauza riscului sporit al unei invazii ruse, avertizand ca situația ar putea „scapa rapid de sub control”, in ciuda eforturilor diplomatice din ultimele saptamani. „Lucrurile s-ar putea ambala repede”, a avertizat președintele american intr-un interviu pentru NBC. „S-ar putea declanșa un […] The post Joe Biden le cere americanilor sa paraseasca Ucraina. „Plecați acum!” first appeared on Ziarul National .