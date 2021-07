Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a acuzat vineri retelele sociale ca favorizeaza „uciderea oamenilor”, dupa ce secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, a recunoscut ca administratia Biden se afla in contact regulat cu Facebook pentru a se incredinta ca sunt promovate „naratiunile” corecte despre…

- Prin aceasta directiva vor fi alocati 138,7 milioane de dolari pentru interventia in cazul violentei armate si programe de prevenire.In intreaga tara, weekendul trecut au fost raportate aproximativ 200 de decese cauzate de arme de foc.In luna martie, FBI a prezentat statistici preliminare pentru 2020…

- Președintele american Joe Biden, in timpul unui discurs in fața reporterilor, a uitat de prabușirea unei cladiri cu 12 etaje din Florida, unde zeci de oameni au disparut sub darimaturi. Transmisiunea a fost realizata pe canalul YouTube al Casei Albe. Liderul american iși incheia deja discursul, explicind…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a caracterizat-o pe Jen Psaki, secretarul de presa al Casei Albe, ca fiind o femeie frumoasa și educata, aratand ca nu vede nimic neobișnuit in faptul ca omologul sau american, Joe Biden, ”mai confunda, uneori, cate ceva”, relateaza cotidianul RBK. ”Are…

- BUCUREȘTI, 16 iun – Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca a fost satisfacut de explicațiile pe care i le-a oferit președintele SUA, Joe Biden, in legatura cu afirmațiile dure pe care liderul american le-a facut la adresa sa. “In ceea ce privește declarațiile dure: ce sa va spun,…

- Premierul britanic Boris Johnson a vorbit joi despre pozițiile diferite avute cu Joe Biden în perspectiva tensiunilor post-Brexit din Irlanda de Nord, asigurându-se ca menținerea pacii în provincia britanica este „un punct comun” și a spus ca este „optimist”,…

- Președintele american Joe Biden a evitat sa raspunda la o intrebare a jurnaliștilor privind situația din Orientul Mijlociu. S-a intamplat in timpul unui drive-test la o uzina Ford, in condițiile in care șeful Casei Albe se confrunta cu o presiune tot mai mare din partea unora dintre colegii sai democrați…

- Presedintele american Joe Biden si Prima Doamna Jill Biden l-au vizitat, in Georgia, pe fostul presedinte democrat Jimmy Carter, care a fost locatarul Casei Albe din 1977 in 1981, relateaza AFP.