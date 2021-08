Stiri pe aceeasi tema

- Biden a precizat ca misiunea SUA nu a fost construirea unei națiuni in Afganistan, ci combaterea terorismului. Președintele SUA i-a acuzat pe liderii afgani ca și-au parasit poporul și au fugit din țara in plina lupta. ”Misiunea noastra in Afganistan nu a fost niciodata construirea unei națiuni. Am…

- Presedintele american Joe Biden a declarat, luni seara, ca SUA a mers in Afganistan pentru a se razbuna pe cei care au atacat natiunea la 11 septembrie 2001. "Am mers in Afganistan pentru a ne razbuna pe cei care ne-au atacat. Nu exista un acord care sa sustine protejarea fortelor noastre…

- Prim-ministrul pakistanez Imran Khan a declarat miercuri ca liderii talibani nu vor negocia cu guvernul afgan atat timp cat Ashraf Ghani ramane presedinte, transmite Reuters. Khan a opinat ca o reglementare politica pare dificila in conditiile actuale. "Am incercat sa ii conving pe talibani ... cu trei-patru…

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a incheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfarsitul lunii august, cerand afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP preluat de agerpres. "Nu regret decizia mea", a spus Biden, in cadrul…

- Presedintele american Joe Biden si prim-ministrul irakian Mustafa al-Kadhimi au incheiat luni un acord care prevede incheierea oficiala a misiunii de lupta a SUA in Irak pana la sfarsitul anului 2021, la mai bine de 18 ani dupa ce trupele americane au fost trimise in tara, transmite Reuters.…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ”Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala sporita in favoarea…

- Armata americana a anuntat ca a efectuat ”peste 90%” din retragerea sa finala din Afganistan, inceputa in mai, la aproape 20 de ani de la interventia militara pe care a lansat-o impreuna cu NATO in aceasta tara, in urma atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001, relateaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Trupele americane si NATO au parasit baza aeriana de la Bagram, au declarat vineri mai multe surse din cadrul Pentagonului pentru AFP și BBC, acestea adaugând ca retragerea tuturor trupelor straine din Afganistan este iminenta, potrivit News.ro.„Toate fortele coalitiei au parasit…